إنجاز في أعمال تنفيذ 729 مسكناً بـ «المنتزي» في عجمان

تفقد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان مشروع حي «المنتزي» في منطقة محمد بن زايد بإمارة عجمان في جولة تم الاطلاع فيها على آخر مستجدات المشروع والتطورات التي طرأت عليه وأعمال البناء.

وكشف معالي رئيس مجلس الإدارة، عن إنجاز البرنامج 2.2% من أعمال تنفيذ وإنشاء 729 مسكناً بحي «المنتزي» السكني في منطقة محمد بن زايد بإمارة عجمان، والذي يقع بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد بتكلفة إجمالية تبلغ مليار درهم وعلى مساحة أرض تبلغ 954 مليوناً و528693 مترا مربعا، مشيراً معاليه إلى أنه من المتوقع إنجاز الحي السكني في الربع الثاني من عام 2020.

حرص

وأكد معالي رئيس مجلس الإدارة أن البرنامج حريص على إنشاء أحياء سكنية متكاملة المرافق تساهم في تحقيق التلاحم المجتمعي وتضمن التواصل الإيجابي بين المواطنين من خلال الخدمات والمرافق المصاحبة لهذه الأحياء، لافتاً معاليه إلى اهتمام البرنامج بتسليم المواطنين مساكن ذات جودة عالية ومطابقة لمعايير الاستدامة بالإضافة إلى مراعاتها لطبيعة الأسرة الإماراتية.

وأوضح معاليه أن البرنامج تبنى مسار الأحياء السكنية المتكاملة المرافق حرصا على إسعاد المواطنين وتلبية لاحتياجاتهم المختلفة وتماشيا مع مؤشر الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 في سرعة إسكان المواطنين المقدمين على الدعم السكني.

ويتكون حي «المنتزي» من ثلاث مجموعات تتكون من أربعة نماذج سكنية تضم جميعها أربع غرف نوم، وتمتاز بنمط واجهات معاصر وحديث كما سيكون 50% من المساكن قابل للتوسعة الرئيسية وجميعها قابل للتوسعة الأفقية.

تسويات

وعن الأعمال المُنجزة في مجموعات الحي السكني، فقد تم تسليم موقع المجموعة الأولى للمشروع كما بلغت نسبة إنجاز المجموعة الثانية إلى 1.5% جارٍ فيها تنفيذ أعمال تسويات لمنسوب الأرض الطبيعية وأعمال الأساسات، فيما بلغت نسبة إنجاز المجموعة الثالثة 5.0%.