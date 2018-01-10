بلدية أبوظبي ترصد 269 مشوهاً عاماً في مصفح الصناعية

نفّذ مركز بلدية مصفح حملة تفتيشية لرصد المشوهات في الطرق والمرافق العامة في منطقة مصفح الصناعية، وذلك ضمن مساعي بلدية مدينة أبوظبي للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وإجراء عمليــات الصيانـة وتحسين البنية التحتيــة، وتطويرهـا بشكــل مستمــر.

ورصــدت الحملـة 269 حالــة مشـوه عام، ضمـت لوحــات فوهات الحريــق، وأعمدة الإنــارة، والأرصفــة، واللوحــات المرورية والإرشادية، وكذلك الإسفلــت وعلامات تخطيط الطرق، وأغطية تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن جولة تفتيشية لفـرق البلدية في مصفح الصناعية بهــدف الوقوف على متطلبات واحتياجات المنطقة والقيام بجميع أعمال الصيانة اللازمة لمختلف المرافق بما يحافظ على جمالية المكــان.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الحملة تأتي ضمن حملاتها المستمرة على جميع مناطق مدينة أبوظبي لرصد المخالفات والتجاوزات، وكذلك لمتابعة حالة الطرق والمرافق العامة بما يضمن ديمومتها بشكل يلبي احتياجات الجمهور، الذي يعد الشريك الأساسي للبلدية في رصد هذه المشوهات، مبينة أن عمليات الرصد والمتابعة المستمرة تساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة أبوظبي، والارتقاء المستمر للبنية التحتيـة وتطوير الخدمـات المقدمـة، وتحسيـن مستـوى جـودة الحيـاة.