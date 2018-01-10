«طرق دبي» تطور مهارات الكوادر المواطنة بالتوظيف الداخلي

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الدورة الأولى من معرض التوظيف الداخلي، وهو الأول من نوعه على مستوى الهيئة، والذي يهدف إلى التطوير المهني للكوادر المواطنة، والاحتفاظ بها عبر توفير فرص عمل داخلية بديلة تتوافق مع طموحاتهم وقدراتهم.

وقالت كوثر كاظم، مدير إدارة تنفيذي الموارد البشرية والتطوير في الهيئة، إن إطلاق معرض التوظيف الداخلي للمرة الأولى، يهدف إلى توفير خيارات مهنية لموظفي الهيئة من المواطنين، يستطيعون من خلالها الانتقال إلى مهام أخرى تحقق ما يصبون إليه من تقديم أفضل ما لديهم من قدرات تناسب أحلامهم الوظيفية، وذلك في إطار حرص الهيئة على الاحتفاظ بالكوادر البشرية المواطنة وذلك من خلال منحهم فرص تطويرية وظيفية بما يناسب مؤهلاتهم العلمية والعملية.

شروط

وأكدت أنه تم وضع شروط للدورة الأولى لهذا المعرض لكي يحقق أهدافه المرجوة، منها أن يقتصر على الموظفين المواطنين من حملة شهادات الدبلوم وما فوق، ومن مرّ على تعيينهم أكثر من سنتين، موضحة أنه تم استعراض 160 شاغراً وظيفياً، وإجراء مقابلات مع 110 موظفين وموظفات تعرفنا خلالها إلى طموحاتهم الوظيفية، وقدراتهم المهنية، وتم تلقي 187 طلباً عبر النظام الإلكتروني.