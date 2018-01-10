وكالة الإمارات للفضاء تطلق بوابة iShuttleالإلكترونية

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، إطلاق بوابة iShuttle الإلكترونية التي تهدف من خلالها إلى التفاعل مع المجتمعين العلمي والفضائي بالدولة وتعزيز المقدرات الوطنية وتطويرها عبر إلهام الشباب الإماراتي لدراسة المواد العلمية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مقر الوكالة بأبوظبي.

تشجيع

وقال معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «تهدف هذه المبادرات إلى ترسيخ ثقافة الابتكار لدى الطلبة وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف مواهبهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

حيث يعتبر تشجيع الطلبة على دخول القطاعات العلمية من الأهداف الاستراتيجية للوكالة، الأمر الذي يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في تطوير الكفاءات الوطنية التي ستقود مرحلة التحول للاقتصاد المعرفي، إضافة إلى بناء جيل المستقبل من المهارات الإماراتية القادرة على قيادة القطاع الفضائي والقطاعات التكنولوجية المصاحبة له».

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء أن العام الجاري سيكون استثنائياً بالنسبة لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، موضحاً أن العام الجديد سوف يشهد إطلاق 3 أقمار صناعية بالنسبة للدولة هي أقمار (الياه سات)، و(خليفة سات)، والقمر التعليمي (ماي سات).

وقال خالد الهاشمي مدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، إن البوابة تهدف إلى التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وخاصة بين الشباب وطلاب الجامعات، للحصول على الابتكارات للمساهمة في القطاع الفضائي بالدولة.

مسابقة

وأكد أنه سيتم إطلاق مسابقة علمية (بالون اكسبرمنت) بهدف الحصول على أفكار مبتكرة سيتم تطبيقها في المستقبل، كما سيتم تنظيم مسابقات في المستقبل.