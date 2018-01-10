سلطان بن زايد يزور أحمد خليفة السويدي في العين

زار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة صباح أمس معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في منزله بالعين، للاطمئنان على صحته بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها معاليه مؤخراً.

وتبادل سموه مع معالي أحمد خليفة السويدي الأحاديث الودية، معرباً عن تمنياته له بموفور الصحة والشفاء العاجل.

من جانبه ثمن معالي أحمد خليفة السويدي هذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وأعرب عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الأخوية التي تعبر عن نهج أصيل أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تواصل وتلاحم القيادة الحكيمة مع أبناء شعبها.