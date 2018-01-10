5 مواليد في أبوظبي والفجيرة يُتوّجون بـ«أمنتك بلادك»

واصلت إدارات الجنسية في الدولة تسليم ذوي المواليد الجدد تذكار «أمنتك بلادك» المقدم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهي بادرة تتضمن تذكاراً رمزياً لـ«عيال زايد» الجدد ورسالة تحتوي على القيم النبيلة التي غرسها زايد في نفوس أبنائه المواطنين، حيث تم تسليم التذكار أمس لـ5 مواليد جدد؛ ثلاثة في أبوظبي واثنان في الفجيرة.

ففي أبوظبي كان من بين الذين تشرّفوا بالتذكارات يوم أمس في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي كل من المولود علي حمد المنصوري والمولود سالم حمد مبارك مسلم الراشدي بحضور «البيان» التي شهدت مراسم تسليم ذويهم التذكارات من قبل الرائد ماجد التميمي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة والملازم أحمد البلوشي مدير فرع إصدار وإلغاء جوازات السفر في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي.

لفتة كريمة

وأكد المواطن حمد المنصوري والد الطفل «علي» أن هذه اللفتة الكريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تعد لفته إنسانية ووطنية لها معان قيمة لدى الأسر والطفل نفسه وذويه فهي درع يحمله الطفل طوال عمره ليكون من أبناء الوطن المخلصين.

وقال المواطن أحمد مبارك مسلم الراشدي والد الطفل «سالم» إن هذا التذكار والرسالة وما تتضمنه من نصائح وتوجيهات تعد من أجمل الهدايا التي يتلقاها الطفل وذووه في هذه المناسبة لأنها تقدم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي يحرص دائماً على إسعاد شعب الإمارات من خلال العديد من المبادرات الجميلة التي تعني لنا الكثير.

فرحة مضاعفة

إلى ذلك، قال العميد سعيد ركان الراشدي مدير عام الجنسية إن هذا التذكار والرسالة التي قدمت من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تضاعف فرحة الأسر لتكون فرحتين، أولها قدوم المولود الجديد وثانيها تسلم هذا التذكار الخالد الذي يعني الكثير للطفل ولأسرته وللمجتمع ككل. وأشار إلى أن عملية التسليم مستمرة حيث يتم تسليم التذكار إلى الشخص المخول باستلام جواز سفر المولود الجديد في أي فرع من الفروع التابعة للإدارة والتي تقدم خدمة تسليم الجواز.

وأكد أن هذا التذكار الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يحمل رسائل مهمة مثل القيم الأصيلة والمعاني السامية التي زرعها المغفور له الشيخ زايد في هذه الأرض الطيبة والتي ستكون بإذن الله نبراساً وطريقاً للأجيال القادمة

إضافة إلى ما تحويه من معنى التواصل المعنوي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. من جانبه أكد الرائد ماجد التميمي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن التذكار يعتبر فخراً لكل مواطن والميدالية تبقى ذاكرة للمولود يفتخر بها ويعتز بها مشيراً إلى أن هذه المبادرة من المبادرات التي أدخلت الفرحة على نفوس الأسر.

وأكد الملازم أول أحمد علي بن عبود مدير فرع إصدار وإلغاء جوازات السفر في الإدارة العامة للإقامة والجنسية أهمية هذه المبادرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وخاصة في عام 2018 الذي أطلق عليه عام زايد.

فرحة في الفجيرة

وتسلم المواطن حسن علي الحفيتي من الفجيرة تذكار «أمنتك بلادك» لمولودته «عوشة»، ليكون أول المواليد في الإمارة يتسلم التذكار.

وعبر والد عوشة عن عميق امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على لفتته الكريمة التي ستكون مصدر قوة وفخر في حياته، بأن يمضي في نهج سموه الحكيم في تربية ابنته لتكون نموذجاً وطنياً يفخر بها الوطن.

كما تسلم المواطن سهيل سيف الكندي تذكار «أمنتك بلادك» لمولوده «فلاح»، ليكون ثاني المواليد في الفجيرة الذي يتسلم التذكار، ومعه رسالة مليئة بمشاعر من الحب من قبل سموه صادرة باسم المولود وتحمل نصائح ذات أسس عالية، مليئة بالقيم الفاضلة.

وأعرب والد فلاح عن سعادته بهذا التذكار الثمين الذي يتضمن معاني الولاء والانتماء، ويحمل رسائل في القيم النبيلة التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبه، أشاد العقيد سعيد راشد سعيد اليماحي مدير إدارة الجنسية بالفجيرة بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم تذكار «أمنتك بلادك» التي تعكس التلاحم والحب بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، وتزرع قيم الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا منذ الصغر.