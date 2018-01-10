950 عميلاً وموظفاً في جمارك دبي يصمّمون لوحة «شكراً محمد بن زايد»

أطلقت جمارك دبي مبادرة لتصميم لوحة موزاييك «شكراً محمد بن زايد» بمشاركة 950 من عملاء الدائرة وكادرها الوظيفي وذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بإطلاق حملة وطنية يوم جلوسه لتقديم رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يقدمه سموه وما يبذله لخدمة هذا الوطن ورفعته وسمعته خلال سنوات طويلة، ظل فيها مثالاً يحتذى في التفاني والإخلاص والعمل الدؤوب، من أجل أن ينعم أبناء الوطن بحياة كريمة ملؤها الفخر والعزة.

وتولى فريق الابتكار بإدارة العملاء في جمارك دبي الإشراف على هذه الفعالية لتصميم لوحة الموزاييك، والتي شهدت إقبالاً كثيفاً صباح يوم الأحد الماضي، وقام الفريق بتنظيم الحضور والتقاط صورهم التي شكلت مجتمعة اللوحة الفنية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويبلغ طول وعرض اللوحة مترين مربعين واستغرق العمل فيها يوماً كاملاً.

مشاركة

وأثنى أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي على المشاركة الفاعلة للموظفين والعملاء على حد سواء في الحملة الوطنية السامية والتي تمثل فرصة لتوجيه الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتعبيراً صادقاً عن معاني الإخاء والمحبة المتأصلة في المجتمع الإماراتي منذ القدم.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير من العملاء والشركاء وموظفي الدائرة بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم يعكس مدى حرصهم على المساهمة في المبادرة كنوع من رد الجميل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي كرس حياته لخدمة دولة الإمارات، معرباً عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، ومشاركتهم في تصميم اللوحة التي تزين المدخل الرئيسي لمبنى الجمارك، كما أثنى على فريق الابتكار في إدارة العملاء بالدائرة الذي تواصل مع العملاء والموظفين لتنسيق وتسهيل مشاركتهم بالرغم من الإقبال الكثيف.