محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي

أكدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبو ظبي عدم وجود أية تعديل على السرعات بالطرق في الوقت الحالي، موضحة أنه في حالة وجود تغيير على السرعات سيتم الاعلان عنه مسبقاً من قبل الجهات المختصة.