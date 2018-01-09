محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:
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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إتصالا هاتفيا من معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.

جرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الامارات وجمهورية الهند بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال آفاق تعاون البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات الحيوية والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان الى الأوضاع الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.

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