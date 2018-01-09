طقس الغد غائم مع فرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، خاصة على الجزر، وبعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا، خاصة فوق البحر في الخليج العربي.

وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباَ.

حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 28 / 35 كم / ساعة على اليابسة، وتكون 45 كم/ساعة احيانا على البحر غربا خاصة مع نشاط السحب.

حالة البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا غربا، وارتفاع الموج من 2 - 4 أقدام قرب الساحل ومن 3 - 5 / 6 أقدام في العمق وأعلى مد عند الساعة 19:48 وأدنى جزر عند الساعة 14:12.

درجات الحرارة نسب الرطوبة

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا

أبوظبي 24 15 85 40

دبي 24 17 80 40

الشارقة 24 13 80 45

عجمان 23 15 80 40

أم القيوين 23 15 80 45

رأس الخيمة 24 12 85 45

الفجيرة 25 19 65 40

العين 24 12 85 30

ليوا 23 13 95 30

الرويس 23 16 85 40

السلع 23 16 90 35

دلما 22 17 80 45

طنب الصغرى 22 17 80 45

طنب الكبرى 22 17 80 45

أبوموسى 22 17 80 45