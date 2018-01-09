حمدان بن محمد يزيح الستار عن لوحة الخمس نجوم بمركز إسعاد المتعاملين في "غرفة دبي"

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن وضع الحكومة مفهوم سعادة المتعاملين موضع التطبيق العملي يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتكريس الجهود لتحقيق التميز والابتكار وتهيئة البيئة المثلى لخدمة قطاع الأعمال وصولا إلى تعزيز سعادة المتعاملين.

جاء ذلك لدى إزاحة سموه الستار عن مركز إسعاد المتعاملين في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي ضمن المجموعة الثانية من مراكز إسعاد المتعاملين في حكومة دبي التي تم تقييمها والحاصلة على تصنيف الخمس نجوم يرافقه سعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وكان في استقبال سموه سعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وسعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.

وقال سمو ولي عهد دبي "إن تحقيق السعادة للمتعاملين يتطلب بناء ثقافة جديدة لخدمتهم وتصميم بيئة مبتكرة تتضمن مجموعة من الأدوات والقيم التي تمكن الموظف من تنفيذ مبادرات الحكومة في مختلف المجالات بشكل يحقق السعادة والإيجابية ويعزز من مفهوم ريادة الأعمال".

وأضاف سموه "يوفر تصنيف الخمس نجوم لمراكز السعادة الحكومية حافزا لجميع المراكز لمضاعفة جهودها وتحقيق الأفضل لتجسيد رؤية القيادة في نشر ثقافة السعادة والإيجابية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال كافة وبلوغ أعلى معايير التميز في أداء الجهات الحكومية".

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على سير العمل في مركز إسعاد المتعاملين مقر غرفة تجارة وصناعة دبي.

وقال سموه "يتوج هذا الإنجاز جهود غرفة دبي المتواصلة في تقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال ويعكس التزامها بمدى رضا المتعاملين فضلا عن التميز والكفاءة والإبداع والمسؤولية بما يسهم في الارتقاء بأدائها المؤسسي ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي".

وأشاد سموه بجهود موظفي غرفة دبي وتفانيهم بالعمل ودعاهم إلى تبني أسلوب حياة إيجابي .. مثمنا سموه المبادرات الفعالة التي أطلقتها غرفة دبي والتي تعكس ثقافة الأداء المتميز من خلال بالاهتمام بعنصر الإبداع في مضمونها والتزام فريق عمل الغرفة بتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين انسجاما مع الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية التي تسعى في مجملها لترسيخ مفهوم السعادة في المجتمع.

جدير بالذكر أن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات - الجاري تطبيقه في مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي - هو نتاج مذكرة التفاهم بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ممثلا بـ " برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة " والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ممثلا بـ " مركز نموذج دبي " حيث يتعاون الطرفان لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وينسقان بشكل متكامل لتقييم جميع مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي.