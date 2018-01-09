سعيد يتشرف بأول تذكارات «أمنتك بلادك» في دبي

تسلم المواطن حمد حسين أمس تذكار «أمنتك بلادك» لمولوده الأول «سعيد» المقدم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمواليد الجدد في عام زايد، ليكون أول المواليد في دبي الذي يتسلم التذكار، والذي يتضمن رسالة موجهة من قبل سموه باسم المولود تضم مجموعة من النصائح والقيم الفاضلة التي يجب أن يستند إليها الشخص في حياته.

والتي جاء فيها:



«ولدي الغالي سعيد..

يسرني أن أكون من أوائل المباركين بقدومك في كنف أسرتك الحبيبة وأنت تبصر النور في رحاب وطنك الغالي دولة الإمارات، الذي سيقدم لك كل أشكال الاحتضان والدعم والمحـــبة، وأرجو من الله تعالى أن يكون هـــذا اليوم بداية طريق مليء بالســعادة والأمل، معبّد بالعلم والطموح، وحافل بالعمل والإنجازات.

سعيد، ثق أنك أمل المستقبل وأنك قادر على أن تصنع مستقبلك ومستقبل أمتك ووطنك بيدك، متمسكاً بهويتك الأصيلة وقيمتك النبيلة.



وقبل كل شيء، فإن الأمانة التي تحملها هي أمانة تجاه نفسك، إن المسؤولية الملقاة على عاتقك كبيرة لتحقيق أحلامك، والجد في عملك، وتثقيف ذاتك والتعلم من والديك اللذين لا همّ لهما سوى رعايتك وتربيتك ومحبتك، لأنك قرة أعينهم.



أدعو الله تعالى أن تكون سنين عمرك ولحظات حياتك مليئة بالسعادة والهناء، وأن يبقيك عوناً وسنداً لأهلك وذخراً وفخراً لوطنك.

مع أطيب أمنياتي وخالص تحياتي.

محمد بن زايد آل نهيان».

فرحة

وعبر أبو سعيد عن فرحته بقدوم مولوده الأول الذي ستظل ذكرى قدومه عالقة في ذهنه كونه أول من تشرف باستلام تذكار عيال زايد «أمنتك بلادك» في إمارة دبي، مشيراً إلى أن قدوم طفله في عام زايد وحصوله على تذكار يحمل صورة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان ضاعف فرحته وبهجته التي تعجز الحروف عن البوح بها.



وقال لـ«البيان»: إن التذكار الذي حصله عليه سوف يكون مرجعاً لتربية وتقويم نهج وسلوك طفله، وسيعمل بكل ما وسعه على غرس القيم ونصائح سموه الموجهة باسم مولوده «سعيد»، لافتاً إلى أن التذكار هو أغلى وسام على قلبه ولا شك أن ابنه سوف يكون فخوراً بهذه الرسالة عندما يكبر، وستكون دافعاً له لبذل قصارى جهده لرد جميل الوطن وقيادته التي تشارك أبناءها في مختلف المناسبات وتعمل على رسم البسمة في قلوبهم.



قيم نبيلة



من جانبه، قال العميد أحمد المهيري مساعد المدير العام لشؤون الجنسية بدبي: «إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم تذكار "أمنتك بلادك" الذي يحمل صورة المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للمواليد الجدد من المواطنين لعام 2018، هي رسالة محملة بأهمية التمسك بالقيم النبيلة التي غرسها زايد الخير في نفوس أبنائه المواطنين، وبدورها قامت جنسية دبي يوم أمس بتقديم أول تذكار للمولود سعيد حمد عبيد.



وأضاف المهيري، أن التذكار يعكس النهج والروح الوطنية التي يتحـــلى بها أبناء الوطن، ووجـــود رسالة خاصة للمواليد الجدد من ولي عهد أبوظبي، دلّ على معنى التواصل المعــــنوي بين القيادة ومواطنيها، مـــضيفاً: تذكار زايد لعيال زايد الجدد في عام زايد أضاف سعادة مع سعادة المواليد الجدد في عام 2018.



مبادرة تزرع معاني الولاء



أشاد العميد مبارك ربيع مبارك بن سنان مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتسليم ذوي المواليد الجدد تذكار "أمنتك بلادك"، التي تعكس اللفتة الكريمة لسموه قائد العطاء والإنسانية، وقال: هي مبادرة تزرع معاني الولاء والحب لأرض الإمارات وقيادتها الرشيدة في قلوب أطفالنا.

وهذه التذكارات تمثل وسام شرف على صدور مواليدنا الجدد، وتذكرهم بحاضر ومستقبل وطنهم المشرق، وأنهم جيل المستقبل الذين سيحققون بسواعدهم وفكرهم النير رفعة البلد وتطورها، ويبذلون من أجل وطنهم الغالي والنفيس، ويمضون للأمام على نهج زايد الخير خلف قيادة دولتنا الحكيمة من أجل رفعة الوطن وإعلاء شأنه.





