محمد بن زايد: خليفة ومحمد السادس حريصان على تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والمغرب

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، والتي تنبع من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية على دعم هذه العلاقات ودفعها إلى مزيد من التطور والنماء في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال تلقي سموه أمس، رسالة خطية من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها، قام بتسليمها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يرافقه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال استقبال سموه لهما في قصر المقام بالعين.

وبحث سموه مع الوزيرين العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزير المغربي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتحيات سموه للملك محمد السادس وتمنياتهما للمملكة المغربية وشعبها الشقيق اطراد التقدم والنماء.

بدوره نقل وزير الخارجية والتعاون الدولي تحيات الملك محمد السادس لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتحياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.