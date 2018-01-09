حمدان بن زايد: الإمارات في طليعة القوى الخيّرة عالمياً

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقف في طليعة القوى الخيرة في العالم بفضل مبادراتها التنموية ودعمها لقضايا الشعوب الإنسانية.

وقال سموه إن نهج الدولة الإنساني الذي أرسى دعائمه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يتعزز في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

سلام وتعايش

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تصريح بمناسبة منح سموه جائزة الخير العالمية ضمن فعاليات مؤتمر الشيخ زايد العالمي الثالث للسلام الذي اختتم أعماله أمس الأول في مدينة كيرالا الهندية، أن المغفور له الشيخ زايد سجل بأحرف من نور على صفحات تاريخ البشرية الإنساني اسم دولة الإمارات رائدة العمل الخيري ومجالاته المختلفة وحمل على عاتقه مسؤولية نشر السلام والألفة والتعايش بين الشعوب وإعلاء القيم والمبادئ الداعية لحب الخير وارتياد طرقه من أجل مناصرة الضعفاء والمحتاجين.

وأضاف سموه «بفضل جهود الفقيد ومبادراته الكريمة تبوأت الدولة مكانة متميزة في ميادين العمل الخيري إقليميا ودوليا واحتلت مساحة كبيرة في فضاءات العطاء الإنساني الرحبة، وقدمت للعالم تجربة فريدة في تجسيد قيم البذل والعطاء من أجل تخفيف آلام البشرية ومعاناتها الإنسانية وتربعت على عرش قلوب الملايين من المحرومين والمنكوبين الذين امتدت إليهم أياديه البيضاء».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد أن فقيد الإنسانية وضع دولة الإمارات في مصاف الدول العصرية المتقدمة من خلال منجزاتها الحضارية الشاملة في المجال الإنساني، واستطاع بحنكته وبعد نظره توجيه ما تنعم به بلادنا من خيرات حباها الله بها لمساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة ومد جسور المحبة والسلام معها من خلال ما نفذته من مشاريع تنموية رائدة تعود عليها بالنفع والخير.

وقال سموه إن ما شيدته أيادي الراحل البيضاء من مشاريع في مختلف دول العالم ستظل غرسا طيبا. وبين سموه أن انعقاد مؤتمر الشيخ زايد العالمي الثالث للسلام في الهند تحت شعار «من أجل عالم خال من الإرهاب» يأتي تخليداً لذكرى الراحل الشيخ زايد ووفاء وعرفانا للمبادئ التي عاش من أجلها وتجسيدا للقيم التي نذر نفسه لها وظل ينادي بها من أجل خير الإنسانية وسعادة البشرية.

وقال سموه إن «جائزة الخير العالمية» تكتسب أهميتها كونها جاءت ضمن فعاليات مؤتمر الشيخ زايد العالمي للسلام في الهند بمشاركة أكثر من 500 عالم ومفكر من عشرين دولة ومتزامنة مع مطلع عام زايد في الإمارات».

وتسلم «جائزة الخير العالمية» نيابة عن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر خلال حضوره فعاليات المؤتمر.