ستراتا.. أيادٍ إماراتية مبدعة تصقل هياكل الطائرات

المصدر:
  • دبي - البيان
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نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صوراً لشركة ستراتا للتصنيع، تظهر الأيادي الإماراتية المبدعة في مجال تصنيع هياكل الطائرات. ودوّن المكتب: شركة ستراتا للتصنيع.. أيادٍ إماراتية تبدع في تصنيع أجزاء هياكل طائرات «بوينغ» و«إيرباص». وذكر المكتب الإعلامي: «قامت ستراتا للتصنيع والمملوكة من مبادلة للاستثمار، مؤخراً بتسليم أول شحنة من الجنيحات الداخلية لطائرات إيرباص «A350-900» لشركة إيرباص، وهي حاصلة على شهادة الاعتماد للتصميم الهندسي من شركة ديكرا التي تؤهلها للقيام بكافة نشاطات صناعة هياكل الطائرات من التصميم للإنتاج النهائي».

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