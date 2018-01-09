ستراتا.. أيادٍ إماراتية مبدعة تصقل هياكل الطائرات

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صوراً لشركة ستراتا للتصنيع، تظهر الأيادي الإماراتية المبدعة في مجال تصنيع هياكل الطائرات. ودوّن المكتب: شركة ستراتا للتصنيع.. أيادٍ إماراتية تبدع في تصنيع أجزاء هياكل طائرات «بوينغ» و«إيرباص». وذكر المكتب الإعلامي: «قامت ستراتا للتصنيع والمملوكة من مبادلة للاستثمار، مؤخراً بتسليم أول شحنة من الجنيحات الداخلية لطائرات إيرباص «A350-900» لشركة إيرباص، وهي حاصلة على شهادة الاعتماد للتصميم الهندسي من شركة ديكرا التي تؤهلها للقيام بكافة نشاطات صناعة هياكل الطائرات من التصميم للإنتاج النهائي».