«إسعاف» وتاكسي دبي تبحثان تعزيز التعاون في مجال التدريب

بحثت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سبل التعاون والتنسيق مع مؤسسة تاكسي دبي وتعزيز الشراكة بينهما وتحقيق الأهداف المشتركة والخطط الاستراتيجية لكل منهما.

جاء ذلك خلال زيارة ودية قام بها وفد مؤسسة تاكسي دبي برئاسة المدير التنفيذي المهندس الدكتور يوسف آل علي والوفد المرافق له إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ولقائه المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي ومجموعة من كبار المسؤولين.

وعقد الطرفان اجتماعاً في مقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تناول عرض أوجه النشاطات المشتركة والأعمال المرتبطة بمؤسسة تاكسي دبي خاصة ما يتعلق بتدريب سائقي وموظفي مؤسسة تاكسي دبي على الإسعافات الأولية أو المتقدمة.

وشاهد الضيوف عرضاً وثائقياً عن إنجازات المؤسسة وتاريخ بدء نشاطها عام 2006 واطلعوا على منظومة التميز الحكومي التي تم تصميمها وبرمجتها بالكامل داخل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

كما قام أعضاء الوفد بجولة في شعبة إدارة وصيانة المركبات وشعبة إدارة الأزمات والكوارث اطلعوا خلالها على المستشفى الميداني المتنقل ووحدات الدعم الميدانية، وتعرفوا آلية تصنيف الخسائر البشرية الناتجة عن الحوادث الجسيمة متنوعة الإصابات، وخلال جولتهم في شعبة إدارة وصيانة المركبات تعرفوا الإسعافات التخصصية المتميزة عالمياً ومنها المستجيب البرمائي ووحدة العناية المركزة الجديدة ووحدة مكافحة العدوى والإسعاف الذكي وإسعاف السعادة وسيارات المستجيب الرياضية، والمستجيب النسائي .