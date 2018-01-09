مراكز الرعاية الأولية في «صحة دبي» تتوسع في الخدمات الطبية المنزلية

أعلنت الدكتورة ضحى العوضي مديرة الجودة والتميز في قطاع الرعاية الصحية الأولية، في هيئة الصحة بدبي، أن قطاع الرعاية الصحية الأولية يعمل الآن على إحداث طفرة مهمة في الخدمات الطبية المنزلية، يستهدف منها التوسع في نطاق وباقات هذا النوع من الخدمات، التي توفرها الهيئة، ولا سيما كبار السن وأصحاب الهمم، وجميع الفئات التي تحول ظروفها دون الحضور إلى المركز الصحي، إلى جانب تعزيز هذا النوع من الخدمات بأحدث التقنيات والتجهيزات، التي تمكن الفرق الطبية المنزلية من أداء مسؤولياتها وواجباتها على الوجه المرجو.

وأضافت أن الرعاية الصحية المنزلية هي خدمة إنسانية يقدمها قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال فريق طبي متعدد التخصصات لينعم المريض بجودة الخدمات الطبية بحسب المعايير العالمية وتحقيقا لصحة الفرد والمجتمع، تمتد خدمات الرعاية الصحية المنزلية إلى الاهتمام بالأفراد المصاحبين للمريض وتدريبهم للتعامل مع المريض وحالته المرضية.

وذكرت أن قطاع الرعاية الأولية في الهيئة، عمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها خطة تطوير 2016/‏ 2021، والمتصلة بجودة الحياة وخدمة المجتمع وأفراده، حيث حرصت الهيئة من خلال القطاع على رفع مستوى رضا المجتمع المحيط بكل مركز، وتحقيق سعادة أفراده، وتمكينهم من خدمات صحية متنوعة عالية الجودة.

وأكدت أن تحقيق رضا المتعاملين كان هو المدخل الرئيس لحصول جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد الدولي JCI من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (Joint Commission International)، إلى جانب شهادة إدارة الابتكار (TS 16555-1:2013 Innovation Management System)، ليكون قطاع الرعاية في الهيئة هو الأول عالمياً الحاصل على هذه الشهادة، وهو الأول أيضاً الحاصل على شهادة إدارة المستشفيات الخضراء والنظيفة (Green & Clean Hospital Management Certification)، إلى جانب 7 شهادات أيزو، فضلاً عن البورد العربي الذي حصلت عليه المراكز، لتكون هي المرجع العربي لخدمات شؤون وطب الأسرة، وهي المركز الأساس لتدريب وتأهيل الأطباء في هذا التخصص الحيوي.

وأوضحت العوضي أن تحسين رحلة المتعامل داخل المركز، صاحبه رفع مستوى الخدمات، واختزال زمن انتظار الحصول على الخدمة، كما صاحبه تطوير شامل للبيئة الصحية في المراكز كافة، بجانب تزويدها بأفضل وأحدث التجهيزات الطبية، ورفدها بنخب من الكفاءات الطبية والطبية المساعدة التي تدعمها مباشرة مجموعة منتقاة من الكوادر الإدارية.

وقالت إن مجموع الشهادات العالمية التي حصلت عليها مراكز الرعاية الصحية الأولية، وصل إلى 9 شهادات، إضافة إلى السبق الذي حققته المراكز على مستوى المنطقة بحصولها، مؤخراً، على الاعتماد الكندي (Accreditation Canada International)، ضمن التصنيف الماسي (diamond) الذي نجحت مراكزنا البالغ عددها 12 مركزاً، في الوصول إليه، وهو المستوى الأعلى في الاعتماد الكندي، فيما أشارت إلى مفاجأة أخرى ستعلنها الهيئة في هذا الصدد قريباً.

وأكدت العوضي أن حيثيات استحواذ مراكز الرعاية الصحية الأولية على الاعتمادات والاعترافات والشهادات الدولية، كانت تدور في مضمونها ومجملها حول درجة ومستوى الخدمات الطبية التي توفرها هيئة الصحة بدبي لجمهور المتعاملين .