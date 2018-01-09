هيئة الأعمال الخيرية تنفّذ مشاريع صحية وحفر آبار بـ2.5 مليون درهم

نفّذت هيئة الأعمال الخيرية ضمن مشاريع عام الخير2017 عددا من المشاريع الصحية وحفر الآبار في عدد من الدول وذلك بتكلفة 2.591 مليون درهم، وجاء تنفيذ هذه المشاريع ضمن برامج الهيئة التي تنفذها سنويا خارج الدولة، لتوفير الرعاية الصحية الأولية وتوفير المياه الصالحة للشرب عن طريق حفر آبار وتمديد خطوط لتوفير مياه الشرب النقية للسكان.

ونجحت هذه المشاريع في دعم المحتاجين والفقراء في عدد من دول العالم لاسيما المناطق والقرى النائية التي تشح فيها الخدمات الصحية والمياه الصالحة للشرب.

وقال خالد عبد الوهاب الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية لـ «البيان» نحرص سنويا على تنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية ضمن البرنامج الصحي الخاص بتوفير الرعاية الصحية الأولية في عدد من بلدان العالم، وذلك ضمن مشاريع عام الخير2017، مشيرا إلى أنه تم بناء وتجهيز مركز صحي في دولة النيجر بتكلفة 252 ألف درهم.

حيث تم تجهيز مركز صحي للولادة بغرف عمليات ولادة حديثة وغرف للعلاج ورعاية الأطفال حديثي الولادة، وتنفيذ مشاريع صحية في قرغيزستان بقيمة 386 ألف درهم وشملت بناء مركز طبي من 5 غرف للأطباء وصيدلية وقاعة استقبال وغرفة تمريض، وبناء مستوصف طبي حديث ومجهز بأحدث المعدات الطبية وبه عدد من غرف العلاج، إضافة إلى تجهيز وتأثيث مركز طبي بالمعدات الطبية، كما تم تجهيز مركز طبي بالمعدات الطبية الحديثة ليؤدي دوره في علاج المرضى بكفاءة من خلال توفير المعدات الطبية الأساسية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى.

وأفاد الخاجة بأنه تم تنفيذ مشاريع صحية بتكلفة693 ألف درهم في السنغال وذلك ببناء وتجهيز مستوصف طبي لتقديم الرعاية الصحية للأمومة والطفولة.

كما تم تنفيذ مشاريع صحية في الأردن بتكلفة 82 ألف درهم حيث تم توفير أطراف صناعية لأصحاب الهمم من الفقراء الذين لديهم بتر في أطرافهم وتوزيع أجهزة ومعدات طبية.

وذكر أنه تم إنجاز حفر 12 بئراً في عدد من الدول ضمن مشاريع عام الخير2017، وإنشاء محطتي تنقية وتوزيع مياه الشرب وذلك بهدف توفير مياه الشرب لسكان عدد من المناطق الذين يعانون من نقص مياه الشرب النقية.