«دبي للقرآن الكريم» تشارك في جائزة الخرطوم

أعلن المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المشاركة في جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة؛ وذلك في إطار حرصها الدائم والمستمر على المشاركة في المسابقات والمحافل القرآنية، التي تقام في بعض الدول العربية والإسلامية.

73 متسابقاً

وبدأت فعاليات الجائزة في الخامس من شهر يناير الجاري، وتستمر لغاية الثالث عشر منه بمشاركة أكثر من 73 متسابقاً من الذكور والإناث يمثلون أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وجالية حول العالم، ويقام حفلها الختامي بحضور رئيس جمهورية السودان الشقيقة عمر البشير.

من جانبه قال أ.د محمد عبدالرحيم سلطان العلماء عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة المسابقات بالجائزة إن الجائزة رشحت الطالب صهيب علي محمد داود للمشاركة في الجائزة في فرع حفظ القرآن كاملاً، وقد سبق له تمثيل الدولة في عدد من المسابقات الدولية في كل من الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية.

والمملكة العربية السعودية، كما يشارك في هذه الدورة فضيلة الشيخ علي حسن عبدالله آل علي ضمن لجنة التحكيم الدولية، وقد تم ترشيحه من قبل جائزة الخرطوم الدولية للقرآن، لما يتمتع به من خبرات في مجال تحكيم المسابقات الدولية، حيث سبق له أن شارك في لجان عدة في المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات.