«كهرباء أبوظبي» تفوز بذهبية التميز في المسؤولية الاجتماعية

فازت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بـ«ميدالية التميز الذهبية» في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة العربية في دورتها الثالثة عشرة، التي قدمتها المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك تقديراً لدورها الكبير في توفير واستدامة الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة.

تسلم الجائزة عبد الله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال الاحتفال الذي أقيم في فندق روضة البستان في دبي، وتم خلاله عرض تجربة الهيئة والتجارب الإماراتية والعربية الفائزة، وذلك بمشاركة شخصيات قيادية وإدارية رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأعرب الأحبابي عن تقدير الهيئة ومجموعة شركاتها للمنظمة العربية للمسؤولية المجتمعية، مشيداً بجهودها ودورها في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي .