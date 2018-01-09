2.17 مليار درهم كلفة مشاريع الكهرباء حتى 2022

كشف محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ«البيان» أن التكلفة الإجمالية لمشاريع الطاقة لعام 2022، تبلغ مليارين و177 مليون درهم، لتلبية الاحتياجات السكنية والتجارية والصناعية في المناطق التابعة لها، بهدف رفع كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية فيها، وتوفير الطاقة اللازمة لاستيعاب الأحمال الحالية والأعمال المستقبلية في تلك المناطق.

وقال: تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع المتوقع إنجازها خلال «عام زايد» 560 مليون درهم، وتتضمن إنشاء ثلاث محطات رئيسية132/‏‏33/‏‏11 ك.ف، وخطوط كابلات 132 ك.ف، في مناطق الطلاع والجرف الصناعية الجديد ومدينة الإمارات الجديدة في إمارة عجمان.

كذلك إنشاء محطتين توزيع سعة 33/‏‏11 ك.ف وخطوط كابلات 33 ك.ف في مناطق الصفية وصناعية عجمان الجديدة في عجمان، وإنشاء توسعة محطة الرفاع 132/‏‏33/‏‏11 ك.ف، في منطقة الرفاع في رأس الخيمة. وبالنسبة للمشاريع التي تم طرح مناقصاتها وسيتم تنفيذها خلال الأعوام 2018-2021، فتبلغ تكلفتها 918 مليون درهم وتشمل إنشاء ثلاث محطات رئيسية 132/‏‏33/‏‏11 ك.ف.

وخطوط كابلات 132 ك.ف، في مناطق الحمرا الجديدة والشريشة والرق الجديدة في إمارة رأس الخيمة، وإنشاء أربع محطات توزيع 33/‏‏11 ك.ف، وخطوط كابلات 33 ك.ف، في مناطق المرجان الجديدة، خور خوير، أذن والفلية الجديدة في إمارة رأس الخيمة. كذلك إنشاء محطة توزيع 33/‏‏11 ك.ف.

وخطوط كابلات 33 ك.ف، في منطقة المنتزه في إمارة عجمان، وانشاء محطة رئيسية 132/‏‏33/‏‏11 ك.ف، في الذيد، وإنشاء محطة توزيع 33/‏‏11 ك.ف، وخطوط كابلات 33 ك.ف، في منطقة مهذب في إمارة أم القيوين، وتوسعة المحطة الرئيسية 132/‏‏33/‏‏11 ك.ف في أم القيوين.

مشاريع قيد التخطيط

وأوضح محمد صالح أن المشاريع التي هي قيد التخطيط في الأعوام 2018-2021 فتبلغ تكلفتها المتوقعة 381 مليون درهم، وتشمل: إنشاء محطة رئيسية 132/‏‏33/‏‏11 ك.ف، والربط مع خطوط نقل هوائية 132 ك.ف، في منطقة المدام، وإنشاء محطة توزيع 33/‏‏11 ك.ف، وخطوط كابلات 33 ك.ف، في منطقة وشاح.

وتوسعة المحطة الرئيسية 132/‏‏33/‏‏1 في منطقة مسافي في إمارة الفجيرة، ولنشاء محطة توزيع 33/‏‏11 ك.ف، وخطوط كابلات 33 ك.ف، في منطقة العقة في دبي الفجيرة، وإنشاء خطوط نقل هوائية 132 ك.ف، وربطها مع محطة ترانسكو في الفجيرة- المنيعي. وأشار إلى أن المشاريع التي تحث التخطيط ومتوقع إنجازها في الفترة ما بين 2019-2021 فتبلغ تكلفتها الإجمالية 318 مليون درهم.

وتشمل: إنشاء محطة رئيسية 132/‏‏33/‏‏11 ك.ف، والربط مع خطوط نقل هوائية 132 ك.ف، في منطقة سيح دبي، واستبدال خطوط نقل هوائية132 ك.ف، بكيبلات 132 ك.ف، في منطقة القصيدات في إمارة رأس الخيمة.

المياه

أوضح محمد صالح أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لمشاريع خطوط نقل المياه المخطط تنفيذها حتى عام 2021 تبلغ ملياراً و511 مليون درهم، لافتاً إلى أن إجمالي تكلفة مشاريع خطوط نقل المياه المخطط تنفيذها في 2017 يبلغ 710 ملايين درهم، وتشمل إنشاء خطوط نقل مياه، وتتضمن: إنشاء خط نقل مياه سعة 600 ملم من مسافي إلى كدنة بتكلفة 66 مليون درهم.

وإنشاء خط نقل سعة 800 ملم من خزانات مياه ترانسكو «الحيل» إلى مدينة الفجيرة بتكلفة 13 مليون درهم، وإنشاء خط نقل مياه سعة 1000 ملم من قدفع إلى الحيل بتكلفة 20 مليون درهم، كذلك إنشاء خط نقل سعة 2 x 1400 ملم من الحديد المرن من محطة تحلية المياه الجديدة في أم القيوين إلى الحمراء «مركز التوزيع» بتكلفة 140 مليون درهم.

وبالنسبة لإنشاء خطوط نقل وتوزيع مياه فيتضمن إنشاء خط نقل وتوزيع 600 ملم لربطها مع خزان مياه صفد سعة 4 ملايين جالون مياه في صفد بتكلفة 25 مليون درهم. وفي ما يتعلق بإنشاء خزانات ومحطة ضخ، فتم إنشاء خزان من الخرسانة المسلحة سعة نصف مليون جالون مع محطة ضخ في منطقة الغيل بإمارة رأس الخيمة بتكلفة 18 مليون درهم. كما تضمنت مشاريع العام الماضي في قطاع المياه إنشاء خزانات مياه.

وتم إنشاء خزان مياه أرضي من الخرسانة المسلحة سعة 4 ملايين جالون يومياً في صفد بتكلفة 17 مليون درهم، وإنشاء 2 خزان من الخرسانة المسلحة سعة كل منها 10 ملايين جالون مياه في منطقة الغيل بإمارة رأس الخيمة بتكلفة 40 مليون درهم، وإنشاء 4 خزانات مياه من الخرسانة المسلحة سعة كل منها 15 مليون جالون لكل خزان في الحمراء «محطة توزيع» بإمارة رأس الخيمة بتكلفة 150 مليون درهم.

وخلال العام المنصرم قامت الهيئة بتمديد خط نقل مياه قطر 800 ملم من الحديد المرن من شارع الاتحاد إلى أم القيوين الجديدة بتكلفة 40 مليون درهم.

73 مليوناً

أشار محمد صالح إلى أن إجمالي التكلفة المتوقعة مشاريع خطوط نقل المياه المخطط تنفيذها في عام 2019 تبلغ 73 مليون درهم، وتشمل إنشاء خزان من الخرسانة المسلحة سعة 2 مليون جالون في المنيعي بإمارة رأس الخيمة بتكلفة 8 ملايين درهم.

728 مليون درهم لمشاريع المياه في 2018

أشار محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى أن إجمالي التكلفة المتوقعة لمشاريع خطوط نقل المياه المخطط تنفيذها في 2018 تبلغ 728 مليون درهم، وتشمل إنشاء خطوط نقل مياه ويتضمن ذلك: إنشاء خط نقل سعة 600 ملم من مسافي إلى كدنة بتكلفة 66 مليون درهم، وإنشاء خط نقل سعة 1000 ملم من في مناطق: الميناء، البستان، الكرامة في إمارة عجمان بتكلفة 85 مليون درهم، وإنشاء خط نقل من الحديد المرن سعة 800 ملم من البريرات إلى مركز توزيع مياه الخريجة «الحمرا الجديدة» في إمارة رأس الخيمة بتكلفة 50 مليون درهم.

وإنشاء خط نقل من الحديد المرن سعة 800 ملم من مركز توزيع مياه الحمراء الجديدة إلى عجمان/‏‏ أم القيوين بتكلفة 135 مليوناً، وبالنسبة لإنشاء خزانات ومحطة ضخ فسيتم إنشاء خزان من الخرسانة المسلحة سعة مليون جالون ومحطة ضخ في الغونة في الفجيرة بتكلفة 25 مليون درهم.

كما تتضمن مشاريع العام الجاري إنشاء خزانات مياه وتشمل: إنشاء 2 خزان مياه من الخرسانة المسلحة سعة كل منها 10 ملايين جالون في منطقة الحيل بتكلفة 40 مليون درهم، وإنشاء 2 خزان من الخرسانة المسلحة سعة كل منها مليون جالون في منطقة المحترقة في الفجيرة بتكلفة 12 مليون درهم.

وإنشاء خزان من الخرسانة المسلحة سعة 2 مليون جالون في وادي عبادلة بتكلفة 8 ملايين، وانشاء خزان من الخرسانة المسلحة سعة 2 مليون جالون في منطقة المزيرع في عجمان بتكلفة 7 ملايين، كذلك إنشاء 2 خزان من الخرسانة المسلحة سعة كل منها 5 ملايين جالون في منطقة فلج المعلا بتكلفة 24 مليوناً.

وإنشاء 2 خزان من الخرسانة المسلحة سعة كل منها 10 ملايين جالون في مركز توزيع المياه البريرات في رأس الخيمة بتكلفة 40 مليون درهم، وإنشاء 2 خزان من الخرسانة المسلحة سعة كل منها 10 ملايين جالون في منطقة الحليوة في عجمان بتكلفة 40 مليوناً.