محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة مبخوت بخيت المنهالي

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  • وام
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 قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى خالد بخيت طناف المنهالي في وفاة شقيقه " مبخوت " .

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة بني ياس بأبوظبي عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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