حمدان بن محمد يزيح الستار عن لوحة الخمس نجوم في مركز إسعاد المتعاملين لـ"كهرباء دبي"

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن دور الحكومة يتمثل في تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة لتحقيق السعادة لجميع فئات المجتمع وأن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تؤكد أن السعادة هي اسلوب حياة مجتمع الإمارات والهدف الأسمى للعمل الحكومي.

جاء ذلك لدى إزاحة سموه الستار عن مركز إسعاد المتعاملين الرئيسي في هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن المجموعة الثانية من مراكز اسعاد المتعاملين في حكومة دبي التي تم تقييمها والحاصلة على تصنيف الخمس نجوم يرافقه سعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وكان في استقبال سموه سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال سمو ولي عهد دبي " تمتلك دبي كافة المقومات التي تتيح لها تقديم خدمات حكومية وفق أفضل المستويات العالمية وهو الهدف الذي لن نقبل دونه وعلينا جميعا أن نستعد لما يتطلبه ذلك من جهد مضاعف في المرحلة المقبلة فحكومة دبي سباقة ورائدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية".

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على سير العمل في مركز إسعاد المتعاملين الرئيسي في هيئة كهرباء ومياه دبي.. وقال سموه " أحرص على إزاحة الستار عن لوحات تصنيف الخمس نجوم لمراكز الخدمات الحكومية بنفسي لأن فرق العمل المجتهدة تستحق التقدير والثناء على عملهم .. وأدعو جميع الجهات إلى الاقتداء بالجهات الحاصلة على تصنيف الخمس نجوم والتعلم من تجربتها لأن الجهات الحكومية في النهاية هي فريق عمل واحد يتشاركون من أجل المصلحة العليا".

وأشاد سموه بجهود الهيئة في توفير أرقى الخدمات لإسعاد كافة المتعاملين ومبادراتها الذكية والمبتكرة والتي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمتعاملين والتي تتماشى مع جميع المبادرات والاستراتيجيات الحكومية التي تسعى إلى تسهيل حياة الأفراد وتعزيز مفهوم السعادة للجميع.. كما ثمن سموه جهود العاملين في مركز إسعاد المتعاملين والتي مكنتهم من الحصول على تصنيف الخمس نجوم.. وقال سموه أن هذا الإنجاز هو ثمرة ابتكاراتهم وأفكارهم الإبداعية واستشرافهم للمستقبل.

يذكر أن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الذي يتم تطبيقه في مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي هو نتاج مذكرة التفاهم بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ممثلا ببرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ممثلا بمركز نموذج دبي حيث يتعاون الطرفان لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وينسقان بشكل متكامل لتقييم جميع مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي.





