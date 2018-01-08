الأول من نوعه في الشرق الأوسط

بالفيديو.. الشارقة تدشن أول صراف آلي لأصحاب الهمم المكفوفين

المصدر:
  • الشارقة- عصام الدين عوض
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دشن مصرف الشارقة الاسلامي بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الانسانية  صباح اليوم أول جهاز صراف آلي  ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يخدم فئتين من ذوي الهمم المكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة الحركية.

وتم تزويد الجهاز بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم خدمات الصيرفة الالكترونية للفئات المذكورة بسهولة واستقلالية دون الحاجة الى مساعدة ‘ وذلك في إطار المبادرات الرامية إلى دمج أصحاب الهمم في المجتمع.

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