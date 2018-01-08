عبدالله بن زايد يبحث تعزيز علاقات التعاون مع المغرب

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتعاون المشترك القائم بين البلدين، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الإماراتية المغربية وحرص قيادة البلدين الشقيقين بشكل مستمر على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد ناصر بوريطة بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.