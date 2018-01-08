حمدان بن محمد: سعادة المتعاملين ركيزة تحقيق تطلعات القيادة والمجتمع

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تقدم جميع مراكز خدمة المتعاملين في مختلف مناطق إمارة دبي ذات المستوى المتميز من الخدمات.

جاء ذلك لدى إزاحة سموه الستار عن لوحة الخمس نجوم في مركز إدارة مراقبة الجوازات في منفذ حتا البري التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ضمن المجموعة الثانية من مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي.

وقال سموه إن سعادة المتعاملين هي المحفز لمزيد من التطور والتقدم في مسيرة الخدمات الحكومية وركيزة أساسية لضمان اتساق مسارات تلك الخدمات مع تطلعات وطموحات القيادة وأفراد المجتمع، وقال سموه: «نطمح إلى تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والمتعاملين وترسيخ مفهوم السعادة كقيمة أساسية في المجتمع وتقديم خدمات حكومية متفوقة ومبتكرة والوصول بمراكز سعادة المتعاملين إلى أفضل المستويات العالمية».

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