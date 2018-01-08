«أمنتك بلادك» تذكار من محمد بن زايد «لعيال زايد» الجدد

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، محمد بن كردوس العامري، وذلك بمنزله في منطقة الخالدية بمدينة العين.

وتبادل الجميع الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، وحرصها على التواصل والالتقاء بهم في نهج أصيل ومتواصل منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، داعين الله عز وجل أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأن ينعم على وطننا الغالي بالخير والأمن والأمان.

من جهة ثانية، بدأت إدارات الجنسية في الدولة تسليم ذوي المواليد الجدد تذكار «أمنتك بلادك» المقدّم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي بادرة تتضمن تذكاراً رمزياً «لعيال زايد» الجدد، ورسالة تحتوي على القيم النبيلة التي غرسها زايد في نفوس أبنائه المواطنين. ويعـــكس التذكار النهج والروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء الوطن، ويقدم للمـــواليد المواطنين 2018 من حاملي خلاصة القيد، بعد الانتهاء من إجراءات استخراج جواز السفر.

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