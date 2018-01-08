53 منفذاً لخدمات العمالة المساعدة بالعين والظفرة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين توفير 53 منفذاً لإنجاز معاملات المتعاملين الراغبين في استقدام وتشغيل عمالة الخدمة المساعدة في العين والظفرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين خلال زيارته لأحد مراكز الخدمة «تسهيل» في العين يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة للاطلاع عن كثب على واقع تقديم الخدمات ذات الصلة بالمنشآت وعمال الخدمة المساعدة التي يوفرها المركز لأصحاب العمل والأسر في الوقت ذاته، مؤكداً أن الموارد البشرية الوطنية العاملة في مراكز الخدمة «تسهيل» تعتبر نموذجاً للكفاءات الوطنية وقدرتها على المنافسة الوظيفية عبر الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في الدولة.

وتشمل المنافذ التي تم توفيرها مراكز الخدمة «تسهيل» القائمة في العين والظفرة ومكاتب طباعة معاملات الهوية التي تم اعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين لغايات تقديم خدمات العمالة المساعدة.

والتقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال الزيارة عدداً من المتعاملين الذين أبدوا تطلعهم بزيادة منافذ تقديم الخدمات المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده مراكز الخدمة «تسهيل» القائمة في العين والظفرة منذ بدء تقديم الخدمة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر العام الماضي من قبل المتعاملين الذين تقدموا بطلبات تتعلق بالعمالة المساعدة.

ووجه معاليه المسؤولين في الوزارة بزيادة عدد منافذ تقديم الخدمات بشكل فوري وبما يلبي احتياجات المتعاملين ويتوافق مع عددهم في كافة المناطق الجغرافية في العين والظفرة إلى جانب العمل بشكل فوري على تذليل أية عقبات.

قانون

يذكر أن قانون عمال الخدمة المساعدة حدد 18 نوعاً للمهن المساعدة تشمل: مستخدم، بحار، حارس، راعي، سايس، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص وسائق خاص.

من جهة أخرى، التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال زيارته لمركز الخدمة «تسهيل» في العين العاملين في المركز من المواطنين والمواطنات.

واطلع معاليه على سير العمل وآلية إدخال بيانات طلبات المتعاملين في النظام الإلكتروني للوزارة من قبل المواطنين والمواطنات الذين أشاد بحرصهم على أداء مهامهم الوظيفية بالشكل المطلوب.

نقل

من المقرر أن يتم نقل خدمات عمال الخدمة المساعدة من مراكز الخدمة «تسهيل» على مستوى الدولة ومكاتب الطباعة في العين والظفرة إلى مراكز «تدبير» المنتظر أن يتم تشغيلها قريباً، حيث ستقدم جميع الخدمات المرتبطة بفئات عمال الخدمة المساعدة من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيدير هذه المراكز ويقدم الخدمات نيابة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين وتحت إشراف الوزارة.