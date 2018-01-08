4000 ساعة نفذها موظفو «التغير المناخي» 2017

نفذ موظفو وزارة التغير المناخي والبيئة ما يزيد على 4000 ساعة تطوع العام الماضي، ضمن مبادرة «التطوع البيئي» التي أطلقتها الوزارة بداية 2017، كإحدى مشاركتها المجتمعية الفعالة ضمن مبادرات «عام الخير».

وشملت ساعات التطوع تنظيم فعاليات خاصة بالوزارة منها مخيم «صيف بيئتي الثقافي»، وفعالية ساعة الأرض، فعالية حملة النظافة العربية، وفعالية أسبوع القرش بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات نظمتها جهات ومؤسسات حكومية وخاصة على مستوى الدولة وبلغ عددها 30 فعالية، وشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ووكلاء الوزارة المساعدين كافة في عدد من هذه المبادرات والفعاليات.

وقالت طيف الأميري مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة إن «التزام وزارة التغير المناخي بالعمل التطوعي يأتي مواكبة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن أن عام 2017 في دولة الإمارات سيكون شعاره عام الخير، محدداً 3 محاور رئيسية يتم تركيز العمل عليها، يختص المحور الثاني منها بترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية في كافة فئات المجتمع لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية لمجتمع الإمارات والاستفادة من كفاءاتها في كافة المجالات، حيث تم إطلاق مبادرة التطوع البيئي، التي سجلت ما يزيد على 4000 ساعة تطوع نفذها 617 متطوعاً».

وأضافت: «شملت فعاليات التطوع التي نفذها موظفو الوزارة فعاليات نظمتها الوزارة ومنها ساعة الأرض والتي تمت بالشراكة مع مطار أبوظبي الدولي، ومطار دبي الدولي، ومركز تسوق مردف سيتي سنتر، واستهدفت إطفاء الإضاءة لمدة تتراوح بين 8 على 9 ساعات، وشارك فيها معالي وزير التغير المناخي والبيئة، ووكلاء الوزارة المساعدون كافة».

وتابعت: «وفي الفعالية الثانية التي نظمتها الوزارة سعينا إلى الخروج عن النمط التقليدي للحملات البيئية والتي تستهدف عادة تنظيف مناطق بعينها سواء برية أو بحرية، حيث نظمنا مخيماً توعوياً بعنوان (مخيم صيف بيئتي الثقافي) خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، والذي استهدف الجمهور في الفئة العمرية من 6 إلى 14 عاماً، وشمل تنظيم محاضرات بيئية وورش عمل في المجال البيئي والزراعي والحيواني والسمكي، ومن خلال القدرات الإبداعية للموظفين المتطوعين تمكنا من تعريف المشاركين بتجارب الزراعة من دون تربة وإعادة تدوير النفايات، كما خصصنا ركناً لقراءة القصص البيئية للأطفال».

وأوضحت: «شارك في هذه الفعالية 89 موظفاً من جهات حكومية وخاصة عدة شملت الوزارة، ونفذوا خلالها 365 ساعة تطوع، وشملت الفعاليات التطوعية التي نظمتها الوزارة فعالية أسبوع القرش التي استهدفت زوار مركز تسوق (دبي مول) وتمت بالتنسيق مع (الأكواريوم، وكيدزانيا) ونفذها 93 موظفاً من الوزارة».