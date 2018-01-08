محمد سيف السويدي: الشيخ زايد قائد عظيم صنع الأمل بين أبنائه

أكد محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، أن الاحتفاء بـ«عام زايد» يأتي لنقف عند سيرة قائد عظيم صنع الأمل بين أبنائه ووحد الصف والكلمة وقدم الكثير لأمته وشعبه وغرس في نفوسهم الخصال الطيبة والقيم السمحاء النبيلة.. رجل شيد بنيان وطن وأسس أركان دولة حديثة فنال بذلك احترام وتقدير شعبه والعالم بأسره.

وأضاف في تصريح له بمناسبة عام زايد: إن ذكرى مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» تمر علينا وتلك السنوات التي غيرت خارطة الزمان وجعلت من الوحدة واقعاً حقيقياً وتجربة قل نظيرها في التاريخ الحديث، فقبل أن يوحد زايد تراب الوطن وحد القلوب والعقول تحت راية الحكمة والعدل والمساواة.

وأكد السويدي أن الشيخ زايد لم يتوانَ يوماً عن نصرة كل من يلجأ إليه فكان «رحمه الله» ملاذاً لكل محتاج، فعمل ببصيرته الثاقبة على مأسسة العطاء للحفاظ على هذا النهج الأصيل بين أبناء شعبه.