أحمد المنصوري: مناسبة وطنية لاستلهام العبر

أشاد العميد أحمد خلفان المنصوري الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2018 «عام زايد» تقديراً لهذه الشخصية المتفردة التي أعطت للوطن والشعب الكثير، مبيناً أنها مناسبة وطنية لاستلهام العبر.

وقال المنصوري في تصريح: إن المناسبة فرصة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بالإنجازات والمكتسبات العظيمة التي أسسها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواصلة التنمية والحفاظ على المكتسبات والاستمرار على نهج التقدم خلف القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، خير خلف لخير سلف الذي يقود دولتنا الحبيبة .

وأضاف أن عام زايد 2018 يمثل مناسبة وطنية عظيمة نتذكر ونستلهم من خلالها ما قام به مؤسس وباني دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لتكون هذه الدولة رمزاً للنهضة والتطور على كافة المستويات والصعد ولتتميز على الدول بقيمها الإنسانية والخيرية.