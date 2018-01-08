«دار البر» في رأس الخيمة تطلق 6 مبادرات إنسانية

أعلنت جمعية دار البر في رأس الخيمة عن إطلاق 6 مبادرات إنسانية- وطنية خاصة بـ (عام زايد 2018 )، في إطار حرص الجمعية وفرعها في الإمارة على المشاركة الفاعلة في المناسبة الوطنية التاريخية الجديدة، وترجمة رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الاتجاه إلى واقع حي وملموس.

100 مريض

أضاف الشحي أن مبادرات (عام زايد) تضم مبادرة «إسعاد 100 مريض»، عبر توفير احتياجاتهم والتكفل بنفقات علاجهم، ومبادرة الإفراج عن عدد من «النزلاء» على ذمم قضايا مالية في سجون المؤسسة العقابية والإصلاحية، التابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ومبادرة «إسعاد مجتمع زايد»، التي تقضي بإدخال الفرح والسعادة على 100 أسرة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، من جنسيات مختلفة، بتوفير احتياجاتهم المعيشية والمادية، ومبادرة «عمرة زايد»، التي تتكفل بنفقات أداء شعائر العمرة لصالح عدد من غير القادرين على أدائها والمستحقين.