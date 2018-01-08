محمد بن زايد للمواليد الجدد: أنتم أمل المستقبل

بدأت إدارات الجنسية في الدولة تسليم ذوي المواليد الجدد تذكار «أمنتك بلادك» المقدم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهي بادرة تتضمن تذكاراً رمزياً «لعيال زايد» الجدد ورسالة تحتوي على القيم النبيلة التي غرسها زايد في نفوس أبنائه المواطنين.

وجاء في الرسالة:

«ولدي الغالي..

يسرني أن أكون من أوائل المباركين بقدومك في كنف أسرتك الحبيبة وأنت تبصر النور في رحاب وطنك الغالي دولة الإمارات، الذي سيقدم لك كل أشكال الاحتضان والدعم والمحبة، وأرجو من الله تعالى أن يكون هذا اليوم بداية طريق مليء بالسعادة والأمل، معبّد بالعلم والطموح، وحافل بالعمل والإنجازات.

ثق أنك أمل المستقبل وأنك قادر على أن تصنع مستقبلك ومستقبل أمتك ووطنك بيدك، متمسكاً بهويتك الأصيلة وقيمتك النبيلة.

وقبل كل شيء، فإن الأمانة التي تحملها هي أمانة تجاه نفسك، إن المسؤولية الملقاة على عاتقك كبيرة لتحقيق أحلامك، والجد في عملك، وتثقيف ذاتك والتعلم من والديك اللذين لا همّ لهما سوى رعايتك وتربيتك ومحبتك، لأنك قرة أعينهم.

أدعو الله تعالى أن تكون سنين عمرك ولحظات حياتك مليئة بالسعادة والهناء، وأن يبقيك عوناً وسنداً لأهلك وذخراً وفخراً لوطنك.

مع أطيب أمنياتي وخالص تحياتي.

محمد بن زايد آل نهيان».

روح وطنية

ويعكس التذكار النهج والروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء الوطن ويقدم للمواليد المواطنين 2018 من حاملي خلاصة القيد، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات استخراج جواز السفر.

وقال العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الجنسية، إن هذا التذكار الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يحمل رسائل مهمة مثل القيم الأصيلة والمعاني السامية التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، في هذه الأرض الطيبة والتي ستكون نبراسا وطريقا للأجيال القادمة، إضافة إلى ما تحويه من معنى التواصل المعنوي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف أن التذكار هو عبارة عن صندوق يحتوي على رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمواليد الجدد من المواطنين سواء داخل الدولة أو خارجها لعام 2018 وميدالية تحمل صورة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال إن هذا التذكار يمنح أو يسلم شخصيا إلى الشخص المخول باستلام جواز سفر المولود الجديد وفي أي فرع من الفروع التابعة للإدارة والتي تقدم خدمة تسليم الجواز.

الفرحة فرحتان

من جانبه قال أنس المنصوري - أحد الآباء - بعد استلامه التذكار إن الفرحة فرحتان، فرحة قدوم مولوده الجديد «أحمد» وفرحة التذكار الغالي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذي يجسد مدى تلاحم القيادة الحكيمة بالمواطنين.

وبين أن هذا التذكار وبما يعكسه من اهتمام القيادة وحرصها على التواجد في كل المناسبات يترجم الحب والتلاحم والتضامن الذي يجمع القيادة بشعبها وهو بالتأكيد مصدر فرح وفخر واعتزاز جميع المواطنين.

بدوره أعرب حميد السويدي - والد المولودة «سلامة» - عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تحمل معاني وطنية جميلة ورسائل وقيماً حضارية راقية طبقها أجدادنا وآباؤنا على أرض الواقع.. ونحن وأبناؤنا سنعمل بكامل طاقتنا لرفعة وطننا الغالي.