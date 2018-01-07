حمدان بن محمد يزيح الستار عن لوحة الخمس نجوم بمركز مراقبة الجوازات بمنفذ حتا البري

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن تقدم جميع مراكز خدمة المتعاملين في مختلف مناطق إمارة دبي ذات المستوى المتميز من الخدمات.

جاء ذلك لدى إزاحة سموه الستار عن لوحة الخمس نجوم في مركز إدارة مراقبة الجوازات في منفذ حتا البري التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ضمن المجموعة الثانية من مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي التي تم تقييمها وفق نظام النجوم العالمي المطبق في حكومة دولة الإمارات يرافقه سعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي حيث كان في استقبال سموه اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وقال سمو ولي عهد دبي "سعادة المتعاملين هي المحفز لمزيد من التطور والتقدم في مسيرة الخدمات الحكومية وركيزة أساسية لضمان اتساق مسارات تلك الخدمات مع تطلعات وطموحات القيادة وأفراد المجتمع ببناء منظومة إدارة مثلى للارتقاء بالخدمات الحكومية وتحسين إجراءاتها والوصول بخدمة المتعاملين إلى مستويات جديدة تتخطى الخدمة المتوقعة وتقدمها بطرق مبتكرة وإبداعية".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم - لدى اطلاعه على سير العمل في مركز إدارة مراقبة الجوازات في منفذ حتا البري - "نطمح إلى تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والمتعاملين وترسيخ مفهوم السعادة كقيمة أساسية في المجتمع وتقديم خدمات حكومية متفوقة ومبتكرة والوصول بمراكز سعادة المتعاملين إلى أفضل المستويات العالمية بما يحقق تجربة استثنائية للمتعاملين عبر جميع قنوات تقديم الخدمة".

وأشاد سموه بأداء العاملين في المركز ما أسهم في حصوله على تصنيف الخمس نجوم .. مشيرا إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهودهم وعملهم كفريق واحد وإصرارهم على التميز وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وقال سموه "بيئة العمل المحفزة على الإبداع والابتكار داعم رئيسي لتحقيق التميز والتطوير المؤسسي وتعزيز الأداء الوظيفي بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق توقعات المتعاملين وتعبر عن مدى التزام الجهات الحكومية بنهج الريادة والابتكار ".

جدير بالذكر أن " نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات" الذي يتم تطبيقه في مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي هو نتاج مذكرة التفاهم بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ممثلا بـ " برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة " والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ممثلا بـ " مركز نموذج دبي " حيث يتعاون الطرفان لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وينسقان بشكل متكامل لتقييم جميع مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي.