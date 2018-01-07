محمد بن سعود: الشباب أولوية القيادة

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أولت الشباب دوراً وطنياً هاماً في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة إيماناً منها بأهمية دعم الكفاءة الوطنية الشابة وتمكينها من المشاركة في رسم الخطط المستقبلية للوطن بما يساهم في تعزيز المكانة للدولة في شتى المجالات.

دور

وقال سموه خلال استقباله أمس بالديوان الأميري مجلس رأس الخيمة للشباب في دورته الثانية إن للشباب دوراً استراتيجياً في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات بفضل ما يمتلكه هذا الجيل المميز من أبناء الوطن من طاقات إيجابية وقدرات إنتاجية قائمة على الإبداع والابتكار في بناء مستقبل الوطن فهم الاستثمار الحقيقي في مواجهة تحديات المستقبل والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وبارك سمو ولي عهد رأس الخيمة التشكيل الجديد لمجلس رأس الخيمة للشباب في دورته الثانية وتمنى لهم التوفيق والنجاح. كما وجه سموه الشكر والتقدير للمجلس السابق على الجهود التي بذلوها في المشاركة في تعزيز المسيرة الوطنية وتحقيق الأجندة الوطنية للشباب.. مؤكداً أهمية مواصلة المجلس الجديد حيث توقف إخوانهم في المجلس السابق ليتواصل العمل بوتيرة متصاعدة وبصورة متكاملة تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

شكر

من جانبهم أعرب أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم للثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة للمجلس الجديد.. مؤكدين عزمهم العمل بجد وتفان لتحقيق أهداف المجلس في تعزيز العمل الشبابي في الإمارة من خلال ترجمة الأجندة الوطنية للشباب إلى مبادرات على أرض الواقع وفق أفضل الممارسات الدولية والتواصل مع الشباب للتعرف إلى طموحاتهم والتحديات التي قد تواجههم لتحقيق طموحاتهم واحتياجاتهم.

ويتكون مجلس رأس الخيمة للشباب في دورته الثانية من آمنة راشد علي الشحي وناصر حميد المحرزي وسهيلة الوالي وأحمد عبدالله آل علي وآسيا محمد الشحي وعائشة عبدالرحمن النعيمي ومنار سعيد المزروعي.