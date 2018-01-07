محمد بن زايد يطمئن على أحمد السويدي وعويضة الخييلي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، في مستشفى توام بالعين، كـــلاً من أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحـــب السمو رئيس الدولة، وعويضة سهـــيل الخييلي، وذلك للاطمئنـــان على صحتهما.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع السويدي والخييلي، وأعرب سموه عن تمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل.

من جانبهما، أعرب أحمد خليفة السويدي وعويضة الخييلي عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، على الاهتمام وزيارة سموهما لهما، في نهج أصيل أسّسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تواصل وتلاحم القيادة الحكيمة مع أبناء شعبها.