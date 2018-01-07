سعيد بن طحنون يحضر أفراح النعيمي

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف كل من، أحمد علي أحمد الصلف النعيمي إلى كريمة عبدالله محمد ثاني النعيمي وعبدالله علي أحمد الصلف النعيمي إلى كريمة المرحوم محمد حميد عواد النعيمي وأحمد سالم محمد غفينة النعيمي إلى كريمة سالمين حمد راشد غفينة النعيمي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بصالة الظاهر في منطقة العين - الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان وعدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان البلاد وجمع من المدعوين والمهنئين وزملاء العرسان إلى جانب الشاعر ماجد بن سلطان الخاطري، الذي ألقى قصيدة في حب الوطن وقيادته.

وهنأ الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان العرسان وذويهم أفراحهم، متمنياً لهم دوام الفرح والسعادة في ظل حياة أسرية آمنة ومستقرة ورغيدة.