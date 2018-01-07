«مدني دبي» يُصدّر خبراته في السيطرة على حرائق الأبراج

كشف العميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في دبي أنه بتوجيهات اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي فإن الدفاع المدني في دبي تمكن من تصدير خبراته في السيطرة على حرائق الأبراج بأعلى معدلات النجاح، ومن دون خسائر في الأرواح عبر التعامل بحرفية كبيرة مع الحدث، وعبر تطبيق أحدث الأنظمة والأكثر تطوراً عالمياً، ومنها ما تنفرد به دبي مثل أي أو أس للاستجابة السريعة للحرائق.

إنجازات

وقال العميد راشد البوفلاسة لـ «البيان»: إن دفاع مدني دبي، وفي ظل أرشيفه القوي من الإنجازات يستعد لإطلاق دليل تأمين الفعاليات، والذي يتضمن الاشتراطات الوقائية وإجراءات الأمن والسلامة في التعامل مع الفعاليات المختلفة، انطلاقاً من مكانة دبي في استضافة وإدارة وإطلاق أكبر الفعاليات العالمية، ومنها احتفالات رأس السنة التي تشهد توافد الملايين، كما شهدت وقوع حرائق، تناولتها كل وسائل الإعلام العالمية مثل حريق فندق العنوان والشعلة وغيرها، والتي تم التعامل معها بحرفية كبيرة أذهلت العالم، وأن الدفاع المدني في دبي استقبل العديد من الوفود العالمية، للاطلاع على تجربة التعامل مع حرائق الأبراج، كما قام وفد من الإدارة بزيارة عدد من الدول وعقد المقارنات المرجعية وتبادل الخبرات، والتي أكدت أن دفاع مدني دبي حقق نتائج مذهلة في أكثر من حادث.

خطوط عريضة

وأشار البوفلاسة إلى أن الدليل سيضم الخطوط العريضة لتأمين الفعاليات وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة والإجراءات الوقائية، كما يضم حجم الفعالية ونسبة الخطر وإعداد الجمهور المتواجد ونوع الفعالية ومساحتها والبيئة التي تقام فيها مثل أماكن مغلقة أم مفتوحة وغيرها من العوامل، منوهاً بأن الدليل من المتوقع أن يوفر الاجتماعات العديدة التي تسبق كل فعالية والتي تسجل رقماً كبيراً ومتزايداً كل عام، كما أنها ستكون بمثابة مرجع للدفاع المدني في الإمارات الأخرى وخارج الدولة يمكن الاستفادة منه، وأنه سيكون دليلاً مكملاً للأدلة الأخرى ويقوم على العمل المؤسسي بشكل موسع، منوهاً بأن الأمر يحتاج إلى أشهر عدة ومن المتوقع أن يتم تصميم الدليل بنسخة إلكترونية أو تطبيق للاستفادة منه.

إجراءات

ولفت البوفلاسة إلى أن طبيعة إمارة دبي المتفردة في أعداد الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب ووفقاً للإجراءات الوقائية تم اعتماد أنظمة الربط المباشر على مدار الساعة بغرفة العمليات 24/7 والذي حقق نجاحاً كبيراً وأسهم في منع وقوع أو امتداد الحرائق، إضافة إلى اعتماد مخططات وأجهزة وإجراءات صارمة في الإنشاءات منها اعتماد مخارج الطوارئ والمواد المستخدمة في البناء وغيرها بالتعاون مع الجهات المختصة.

من ناحية أخرى أشار العميد البوفلاسة إلى أن احتفالات رأس السنة الميلادية 2018 شهدت تنظيماً والتزاماً كبيراً من الجمهور، كما أن الخطة الموضوعة مسبقاً والتي تشرف عليها لجنة تأمين الفعاليات أسهمت في مرور الاحتفالات بسلام ومن دون حوادث نهائياً باستثناء حادث بسيط جداً لا يذكر في إحدى ماكينات التصوير في أحد المكاتب بعيداً عن أماكن الاحتفالات.