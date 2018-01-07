سعيد الرقباني: شكراً محمد بن زايد لقيادتك وحزمك وعزمك

أشاد سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة بمبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا وعرفانا بجهوده في خدمة الوطن.

وقال الرقباني: «ما أجمل أن نبدأ (عام زايد) ونحن نعبر عن مشاعرنا الصادقة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونقول شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

وأضاف «إن كلمات الشكر تقف قاصرة أمام قامة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. لن توفي سموه حقه على تكريسه لوقته وجهده وحياته في خدمة الوطن».