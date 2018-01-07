أحمد بن طحنون: راية الوطن عالية بسواعد المخلصين

استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة أمس شباب الوطن من مجندي الدفعة التاسعة للخدمة الوطنية حيث توافد المجندون إلى أربعة معسكرات على مستوى الدولة.

وسيخضع المجندون خلال فترة التدريب إلى برنامج تدريبي متكامل تم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ما يؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التدريبية للبرنامج وتطويرها.

وأكد اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القيادة العامة للقوات المسلحة أن التحاق أبناء الوطن بالدفعة التاسعة ببرنامج الخدمة الوطنية في بداية عام 2018.. «عام زايد» سيساهم في زيادة مخزونهم الوطني والثقافي والفكري ويجعلهم أكثر قوة وكفاءة وثقة بالنفس مثمناً المواقف المشرفة لأولياء الأمور في دعم وتشجيع وحث أبنائهم على الالتحاق بالبرنامج وحرصهم الدائم على غرس محبة الوطن في نفوسهم ما يؤكد ثقتهم التامة بأن راية هذا الوطن ستبقى بإذن الله خفاقة عالية بسواعد المخلصين من منتسبي القوات المسلحة.

ثقة غالية

وأكد اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان في تصريح أمس بمناسبة التحاق شباب الوطن من مجندي الدفعة التاسعة للخدمة الوطنية أن شباب الوطن الذين أنهوا الدورات السابقة كانوا على قدر الثقة الغالية التي منحتهم إياها قيادتنا الحكيمة وتحملوا المسؤولية ولبوا نداء الواجب وأن ما نشهده من روح وطنية ومعنويات عالية يأتي تأكيداً لما اعتدنا عليه من أبناء وطننا الغالي على مدى التاريخ.

وهنأ رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية القيادة الحكيمة للدولة على التحاق الآلاف من أبناء الإمارات بدفعة جديدة للخدمة الوطنية ليكونوا جزءاً من منظومة القوات المسلحة درع الوطن ورمز عزته معاهدين قيادتنا بأن يكونوا حماة حقيقيين لدولتنا حتى تظل رايتها خفاقة عالية.

صبغة عسكرية

وسيركز برنامج الخدمة الوطنية في المرحلة الأولى منه على تحويل المجندين من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية من خلال التدريبات العسكرية وحمل واستخدام السلاح وتعويدهم على الضبط والربط العسكري وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية وترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم وصقل وتطوير مهاراتهم القيادية لتبدأ بعد ذلك مرحلة التدريب التخصصي إلى جانب العديد من المحاضرات التي سيتلقونها على أيدي مدربين متخصصين بهدف تعزيز القيم الإسلامية والوطنية حيث ستعزز المحاضرات لديهم قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة ليكون شعارهم.. الله.. الوطن.. الرئيس.

ففي العين استقبلت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح أمس في معسكري العين وسيح اللحمة الدفعة التاسعة من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية الذين توافدوا منذ الصباح الباكر لتلبية نداء الوطن حيث أجريت لهم الترتيبات المعتادة لانضمامهم وبدء التدريب.

وعبر الملتحقون بهذه الدفعة عن فرحتهم وسعادتهم بأداء واجب خدمة الوطن والذود عنه استجابة لنداء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

تدريبات ميدانية

وفي منطقة الظفرة استقبل معسكر ليوا لتدريب منتسبي الخدمة الوطنية الدفعة التاسعة حيث تستمر الدورة ثلاثة أشهر يتلقى خلالها المتدرب تدريبات عسكرية وميدانية مختلفة وتمارين لياقة بدنية وجسدية منوعة إلى جانب العديد من المحاضرات الأمنية والوطنية سيتلقونها على أيدي مدربين متخصصين بهدف تعزيز القيم الوطنية وترسيخ معنى الولاء والانتماء للوطن.

وأكد قائد معسكر ليوا لتدريب مجندي الخدمة الوطنية بمنطقة الظفرة أن المعسكر استقبل منذ صباح أمس أعداداً من المجندين وتم تسجيلهم في الدورة التاسعة وتم تسليم جميع الملتحقين متطلبات المجندين من ملابس وعهدة خاصة بهم كما تم تعريفهم بالمعسكر والنظام الداخلي إضافة إلى تنظيم محاضرات من قبل المدربين قبل افتتاح الدورة التدريبية، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً وحماساً من الطلبة وثقة للالتحاق بالخدمة الوطنية كما أن أولياء الأمور عبروا عن سعادتهم وسرورهم بإحضار أبنائهم للالتحاق بالخدمة الوطنية علاوة على متابعتهم أثناء فترة المعسكر.

وقال إن الأمور تسير بصورة ممتازة من ضبط والتزام ابتداء من مرحلة الاستقبال والتسجيل مروراً بجميع مراحل التدريب ويعتبر ذلك من أساسيات التدريب حتى يكون مجند الخدمة الوطنية قادراً جسدياً ونفسياً على تحمل أقصى الضغوط البدنية والعقلية والنفسية من دون فقدان قدرته على تطبيق مهاراته وتأهيله للمستقبل جندياً احتياطياً يحمي وطنه.

وفي عجمان استقبل مركز تدريب المنامة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة صباح أمس مجندي الدفعة التاسعة للخدمة الوطنية الذين سيخضعون خلال فترة تدريبهم الأساسي إلى تدريبات عسكرية وميدانية مختلفة وتمارين لياقة بدنية وجسدية منوعة إلى جانب العديد من المحاضرات الأمنية والوطنية سيتلقونها على أيدي مدربين متخصصين بهدف تعزيز القيم الوطنية وتعزز لديهم معنى الولاء والانتماء للوطن.

ترجمة

قال اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون: إن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يمثل ترجمة عملية للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحرصهم الشديد على مصلحة شباب الوطن ومستقبله.