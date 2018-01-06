محمد بن زايد يطمئن على صحة أحمد السويدي وعويضة الخييلي في مستشفى توام

المصدر:
  • وام
التاريخ:
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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين اليوم في مستشفى توام بالعين كل من معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وعويضة سهيل الخييلي وذلك للاطمئنان على صحتهما.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع السويدي والخييلي.. وأعرب سموه عن تمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل.

من جانبهما أعرب معالي أحمد خليفة السويدي وعويضة الخييلي عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان على الإهتمام وزيارة سموهما لهما في نهج أصيل أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تواصل وتلاحم القيادة الحكيمة مع أبناء شعبها.

 

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