"طرق دبي" تعتمد 20 مبادرة لدعم وتعزيز "عام زايد"

اعتمد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، إطلاق 20 مبادرة للهيئة في عام زايد، تجاوباً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) عام 2018 (عام زايد)، واعتباره مناسبة وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الطاير: إن (عام زايد) هو خطوة عظيمة لاطلاع الأجيال على مآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) في سيرة ومسيرة وطننا الغالي، لكي نستخلص الدروس والعِبر لنواصل بناء دولتنا الفتية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأضاف: انطلاقاً من القيم النبيلة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُعلي المسؤولية المجتمعية وروح التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وفي إطار المسؤولية المجتمعية لهيئة الطرق والمواصلات تجاه الوطن والمجتمع، اعتمدت الهيئة إطلاق 20 مبادرة في عام زايد، تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة هي إبراز إنجازات الشيخ زايد، وتخليد ذكرى الشيخ زايد، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشتمل المبادرات الخارجية على تنظيم معرض متنقل مؤقت في مرافق الهيئة يسلط الضوء على أهم الأحداث وإنجازات الشيخ زايد، وتخصيص عائد مزاد رقم مميز للوحات المركبات (Z 1971) لدعم محفظة الهيئة للخير، كما تشمل مبادرات الهيئة المساهمة في بناء وتطوير البنية التحتية للدول النامية (تقديم استشارات هندسية، وتنفيذ أعمال الصيانة)، وذلك بالتعاون مع مدينة دبي للأعمال الإنسانية، وكذلك التوسع في مبادرة (تمكين مع الهيئة) التابعة لمحفظة الهيئة للخير، لتغطي مختلف إمارات الدولة، وتطوير باص الخير وتعظيم الاستفادة منه في مناسبات مختلفة مثل الأعياد والعودة للمدارس، وعمل إصدار خاص لبطاقة نول لعام زايد، وتزيين عدد من جسور المشاة ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة بصور وأقوال مأثورة عن الشيخ زايد، وإعادة إحياء الدفاتر المدرسية التي تحمل صورة الشيخ زايد وتوزيعها على طلبة المدارس في مبادرة لدعم التعليم.