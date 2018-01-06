إعفاء 3815 قارب صيد للمواطنين من رسوم خدمات "الموارد البشرية والتوطين"

أعفت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3815 قارب صيد مملوكة للمواطنين من رسوم جميع الخدمات التي تقدمها، ومن تقديم الضمانات المصرفية على العمال الذين ترغب بتشغيلهم، وسيسري القرار على اية منشأة جديدة «قارب صيد».
أعفت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3815 قارب صيد مملوكة للمواطنين من رسوم جميع الخدمات التي تقدمها، ومن تقديم الضمانات المصرفية على العمال الذين ترغب بتشغيلهم، وسيسري القرار على اية منشأة جديدة «قارب صيد».
أعفت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3815 قارب صيد مملوكة للمواطنين من رسوم جميع الخدمات التي تقدمها، ومن تقديم الضمانات
قدّم صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية منحاً بقيمة 60 مليون درهم منذ تأسيسه وحتى الآن بواقع 1739 منحة للمحافظة على 1132 نوعاً من الكائنات الحية المهددة بالانقراض في 150 دولة حول العالم.
شاركت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وعلى طريقتها الخاصة في المبادرة الوطنية لشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شاركت القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في مبادرة #شكرا_محمد_بن_زايد
أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بمبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
ابتكر موظفو مركز دبي للإحصاء فعالية خاصة أنجزوها بأيديهم قادة ومديرين وموظفين من كافة الإدارات والفئات ليعبروا عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
ركزت جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على تطوير إمارة أبوظبي أكثر من ثلاثة عقود، أحدث خلالها تحولاً اقتصادياً واجتماعياً متسارعاً،
ثمّن الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
ثمن رياضيون مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مؤكدين أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدوة للجميع، ورائد في نشر الخير والعطــاء.
هتف الأطفال المشاركون في فعاليات المخيم الشتوي لبرنامج أصدقاء الشرطة، والبالغ عددهم 220 طالباً وطالبة «شكراً محمد بن زايد».
أكدت شخصيات مجتمعية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصدر فخر وعزة وكرامة وسعادة بين الأمم.
اقتداءً برسالة الشكر التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،