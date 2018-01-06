إعفاء 3815 قارب صيد للمواطنين من رسوم خدمات "الموارد البشرية والتوطين"

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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أعفت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3815 قارب صيد مملوكة للمواطنين من رسوم جميع الخدمات التي تقدمها، ومن تقديم الضمانات المصرفية على العمال الذين ترغب بتشغيلهم، وسيسري القرار على اية منشأة جديدة «قارب صيد».

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