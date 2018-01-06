مأمورو الجوازات على قدر المسؤولية

أشاد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بجهود موظفي الإدارة في المنافذ الجوية، والمنافذ البرية متمثلة منفذ حتا البري الذي يربط دولة الإمارات بسلطنة عمان الشقيقة خلال عطلة رأس السنة الميلادية، ويأتي ذلك خلال زيارته إلى مطار دبي الدولي مبنى 3 لتفقد سير العمل ومتابعة إجراءات المسافرين، مؤكداً أن مأموري الجوازات قد أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية خلال الأيام التي مضت وسيكونون كذلك في الأيام القادمة، كما حضهم على مواصلة العطاء والإرتقاء بجودة العمل لتحقيق أعلى مستويات السعادة.

وذلك بما يتواءم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتحقيق سعادة ورضا الناس التي تأتي على رأس الأولويات وضمان مستقبل أفضل لهم لتصبح إمارة دبي ضمن أسعد دول العالم بحلول العام 2021 «.

حافز

وأكد اللواء المري:» أن رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، كونها تتزامن مع انطلاقة عام زايد كان لها حافز ودافع لموظفي حكومة دبي لبذل العطاء والإخلاص والحب، وهذا ما تعودنا عليه من قيادتنا، حرصهم الدائم ومتابعتهم المستمرة كانت الدافع الأكبر لأبناء الوطن في خدمة عملهم ووطنهم معبرين عن فرحتهم برسالة سموه مما يؤكد ترابط وعمق المحبة بين الشعب والقيادة الرشيدة منذ عهد المغفورله بإذن الله تعالى الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «.

مضيفاً كلمات سموه كانت كفيلة بأن تترك أثراً» أنتم لستم فقط عيال زايد... بل أنتم أمل وحلم زايد«نعم نحن لسنا» عيال زايد ) فقط، مؤكداً أننا على ثقة تامة بأن موظفي إقامة دبي على قدر الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة وسيواصلون مسيرة العطاء بكل تفان وإخلاص سيراً على نهجها وخطاها.

وعلى هامش الزيارة كرم اللواء المري عريف أول سارة صلاح خميس الفلاسي، وذلك تقديرًا لجهودها وإخلاصها في العمل، فهي نمودج يحتذى به في العطاء والإنجازات المثمرة.