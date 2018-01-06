«كهرباء دبي» تنضم إلى ميثاق الأمم المتحدة للاستدامة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم لتكون أول مؤسسة حكومية خدمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تنضم للميثاق العالمي متبنيةً بذلك مبادئه العشرة الأساسية في مجالات السياسات المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وتحرص الهيئة على أن تتضمن نسختها القادمة من تقرير الاستدامة السنوي بياناً لجهودها في تنفيذ وتبني المبادئ العشرة للميثاق العالمي إلى جانب التقدم الذي تحرزه الهيئة في دعم أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2030.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة «نسعى في الهيئة إلى تعزيز مستوى الاستدامة في جميع نواحي العمل والتعاون مع المنظمات العالمية من أجل دعم مبادرات وبرامج الاستدامة وتبني أحدث وأفضل الممارسات الإدارية والبيئية على مستوى العالم ما يعزز مكانة دبي الرائدة كونها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».

وأضاف «يأتي انضمام الهيئة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة استمراراً لجهودها في هذا الصدد لا سيما أن المبادئ العشرة للميثاق تنسجم مع السياسات الإدارية ومبادئ الحوكمة المؤسسية والأهداف الاستراتيجية والتنموية للهيئة التي تتواءم مع أهداف مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021».

وأكد أن الهيئة وضعت الاستدامة في صميم استراتيجيتها وحرصت على إدماجها في جميع أنشطتها حيث تتبنى الهيئة في جميع مشاريعها التنموية المنظور ثلاثي الأبعاد للتنمية المستدامة؛ الذي يشمل المجتمع والبيئة والاقتصاد إضافة إلى التزام الهيئة بإعداد تقرير الاستدامة سنوياً وفقاً لأحدث المبادئ التوجيهية الصادرة عن المبادرة العالمية لإعداد التقارير بهدف تعريف المعنيين بأداء الهيئة وممارساتها الإدارية المتعلقة بالاستدامة في جوانب الاقتصاد والبيئة والمجتمع والحوكمة وغيرها.

ولفت إلى مكانة الهيئة في طليعة إعداد التقارير العالمية كونها جزءاً من برنامج «رواد المعايير» الذي أطلقته المبادرة العالمية لإعداد التقارير ويشمل البرنامج 100 مؤسسة عالمية تبنت على الفور المعايير العالمية الجديدة لإعداد تقارير الاستدامة التي أطلقتها المبادرة العالمية لإعداد التقارير في أكتوبر 2016.