الأكاديمية ترفع علم شرطة دبي الجديد

بناءً على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، وضمن الفعاليات المصاحبة لإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، والاستعداد لحفل تخريج الطلبة المرشحين ( الدفعة 25 )، قام العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، يرافقه المقدم عبدالعزيز محمد أمين، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، بإنزال العلم القديم لشرطة دبي ورفع العلم الذي يتضمن شعار الشرطة الجديد، على سارية العلم أمام مبنى الإدارة في أكاديمية شرطة دبي، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس مؤدياً تحية العلم وإلى جانبه مديرو الإدارات الفرعية، وحرس العلم من الطلبة المرشحين.

وأوضح نائب مدير الأكاديمية أن شعار شرطة دبي بحلته الجديدة، تم تصميمه بصورة تعكس قيم شرطة دبي، كما انه يدلعلى أن شرطة دبي أصبحت علامةً فارقة.