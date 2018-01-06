«أكاديمية أبوظبي القضائية» تطلع على تجربة تحريات أبوظبي

استعرض العميد طارق خلفان الغول، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، بشرطة أبوظبي أمام وفد من المتدربين القضائيين في أكاديمية أبوظبي القضائية، برئاسة المشرف القضائي عبيد محمد الشحي، وكيل نيابة أول في دائرة القضاء اختصاصات المديرية، طبيعة المهام الأمنية المنوطة بإداراتها، ودورها في التعامل مع البلاغات، والكشف عن الجرائم بالأساليب العلمية الحديثة.

كما تعرف الوفد خلال زيارته للمديرية على أقسام المديرية، واطلعوا على محطات سير العمل فيها، واستمعوا لشرح توضيحي عن الإجراءات المتبعة، بما يعزز من جودة العمل الشرطي، فيما تعرف الوفد خلال زيارة مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية التابع للمديرية على التجهيزات التقنية والفنية الحديثة المعمول بها.

وهدفت الزيارة إلى رفع قدرات ومهارات المتدربين القضائيين، وإكسابهم الخبرات المتعلقة بالإجراءات المتخذة من واقع عمل الشرطة، وما تشهده من تقدم وتميز في العمل الإجرائي. وضم الوفد، المشرف الإداري علي الهطالي، أخصائي تدريب، وموسى السيد محمد إسماعيل، رئيس قسم الشؤون الأكاديمية، و11 متدرباً ومتدربة قضائية من خريجي الدفعة العاشرة من أكاديمية أبوظبي القضائية.