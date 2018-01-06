طحنون بن محمد وسيف بن زايد يحضران أفراح الشامسي في العين

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة بن جروان الشامسي بمناسبة زفاف 6 من أبنائها وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

كما حضر الحفل الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة وباركوا لهم أفراحهم متمنين لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة.