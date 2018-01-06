«التوعية الأمنية» تنظم يوماً مفتوحاً لطلبة المدارس

نظمت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع وبالتعاون مع مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يوماً مفتوحاً لطلبة المدارس، وذلك من أجل الاستغلال الأمثل لإجازتهم الشتوية بما يعود عليهم بالفائدة والإيجابية.

وأكد النقيب علي يوسف يعقوب منسق فعالية اليوم المفتوح أن تنظيمه يأتي في إطار برنامج «أمنكم سعادتنا» أحد أهم البرامج الشتوية المقدمة للطلبة من قبل شرطة دبي والهادفة إلى إسعادهم، مشيراً إلى أن اليوم تضمن برامج توعية ومحاضرات تثقيفية للطلاب المشاركين إلى جانب تمكينهم من زيارة متحف شرطة دبي والاطلاع على التاريخ العريق لشرطة دبي.

وبيّن أن الفعاليات شملت أيضاً عروضاً ترفيهية منها عروض للكلاب البوليسية وفرق الخيّالة والفرقة الموسيقية، وتوزيع هدايا على الطلبة المشاركين، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على تفعيل دورها في تقديم خدمات مجتمعية أمنية تستثمر في النشء والشباب، وتستغل وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ودعم الأنشطة الطلابية خلال فترة الإجازة الشتوية.