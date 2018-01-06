«نسائية طرق دبي» تزور متحف «اللوفر أبوظبي»

نظمت اللجنة النسائية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، زيارة لمتحف اللوفر أبوظبي، حيث تجولت الموظفات في أروقة المتحف، وأطلعن على آثار وأعمال ومخترعات وأعمال فنية تعود لحُقَب تاريخية مختلفة لأمم وحضارات متعددة من مختلف بقاع العالم ومنها حضارات بلاد وادي الرافدين، ووادي النيل، والإغريق، والرومان، وحضارات آسيوية وأفريقية تركت أعمالها وإنجازاتها ومبتكراتها بصمات بارزة من آلاف السنين وإلى يومنا هذا.

وقالت موزة المري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي رئيس اللجنة النسائية بالهيئة: «إنَّ الزيارة لمتحف اللوفر أبوظبي تأتي ضمن أهداف اللجنة النسائية بتعزيز الجانب المعرفي والثقافي للموظفات وتنويع الأنشطة والفعاليات التي تنظمّها وتشارك فيها، الأمر الذي يُعَزّز تمكين المرأة ويرتقي بإنتاجيتها ويرفع مستوى السعادة والرضا لدى موظفات هيئة الطرق والمواصلات.

وأضافت: إن موظفات الهيئة قضين ساعات مفيدة باطلاعهن على أنواع كثيرة ومتعددة من الكنوز الفنية النادرة، التي تمثّل تراثاً إنسانياً مهماً وإرثاً ثقافياً عالمياً في أروقة هذا الصرح الهندسي العملاق والتحفة المعمارية الفريدة، التي نَفتَخِرُ جميعاً ونَعتَزُّ بوجودها في عاصمتنا الحبيبة وعلى أرض دولتنا المعطاء، التي عَوَّدتنا دائماً على تقديم كل ما هو مبتكر في جميع المجالات ومنها المجال الثقافي».

بدورهن، أعربت الموظفات المشاركات عن سرورهن البالغ وسعادتهن الغامرة لزيارة متحف اللوفر أبوظبي، بوصفها تجربة ممتعة وجديدة عليهن، وقد استمعن إلى شرح مُفَصَّل من إحدى مُرشدات المتحف عن الآثار والتحف الحضارية والمعمارية والهندسية والثقافية والفنية والأدبية والعلمية المعروضة بطريقة رائعة وجذّابة في أروقة المتحف، التي غصَّت بروادها من الزائرين والسائحين من مختلف الجنسيات، الذين يعشقون زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والتوافد إليها من مختلف بلدان العالم وعلى مدار العام.