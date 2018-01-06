نهيان بن زايد يحضر أفراح الأحبابي

المصدر:
  • العين - وام
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نهيان بن زايد وشخصيات خال الحفل | وام

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حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي حفل الاستقبال الذي أقامه حمد عايض بن جمهور الأحبابي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة عبدالله حمد الأحبابي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بمنطقة الهيلي بمدينة العين - عدد من أعيان ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وجمع من المدعوين والضيوف من المملكة العربية السعودية وزملاء العريس.

وهنأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان العريس وذويه بأفراحهم، متمنياً لهم حياة مستقرة وسعيدة في حين توجه والد العريس بالشكر والامتنان لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على تشريفه الحفل ومشاركته أفراحهم.

تضمن الحفل مجموعة من العروض الفنية الشعبية المنوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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